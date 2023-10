KSC-ROCE-Systematic

Das Wikifolio investiert in Aktien, die mindestens einen ROCE-Wert von 25% ausweisen. Es wird in mindestens 10 Aktien investiert, jeweils 10%. Quartalsweise erfolgt ein Rebalancing und Prüfung. ROCE nach Wikipaedia: Der Return on Capital Employed (deutsch „Rendite auf das gebundene Kapital“, Abkürzung: ROCE) ist in der Betriebswirtschaftslehre der Anglizismus für eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die dem in einem Unternehmen gebundenen betriebsnotwendigen Kapital den erzielten Jahresüberschuss gegenüberstellt.