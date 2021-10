TRA-Wiki-1921202

Handelsidee

Ich befinde mich akutell im 6. Semester im Studiengang Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik und besuche nun das Wahlpflichmodul technisches Trading. Da ich neu in diesem Bereich bin versuche ich zumindest im Bereich der Tech Unternehmen zu bleiben und sowohl in kleinere neue Unternehmen als auch bereits in etablierte Unternehmen zu investieren. Meine Strategie wird auf buy and hold basieren. mehr anzeigen