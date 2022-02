Two up on Wall Street

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

BANCO SANTANDER

Mit der Banco Santander kommt ein Zykliker ins Portfolio. Gemäß der Definition von P. Lynch ist das Timing des Investments bei Zyklikern der Schlüssel. Von einem Aufschwung der Wirtschaft profitieren i. d. R. die Banken sehr stark. Ich denke mit dem voraussichtlichen Ende der Pandemie und der Wiederöffnung der Märkte steht uns ein Periode des Aufschwungs, sprich des Wirtschaftswachstums bevor. Außerdem spielt der generelle Marktkonsens in die Karten, dass das Zinsumfeld sich wohl bald dreht. Steigende Leitzinsen wären förderlich für das ZInsergebnis der Banken. Die Banco Santander hat bezogen auf den Gewinn für 2021 ein KGV von derzeit ca. 7,7. Das durchschnittliche KGV zwischen 2015-2019 lag bei 11,13. Derzeit werden und sollen auch weiterhin 40% des Gewinns ausgeschüttet werden, wobei die Hälfte hiervon für Aktienrückkäufe genutzt werden. Langfristig soll die Ausschüttungsquote sogar bis auf 50% steigen. Ich denke das die Gewinne im kommenden Jahr mindestens gleich bleiben werden bzw. rechne ich sogar mit einem Anstieg. Aufgrund der hohen Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle in 2021 (über 7 Mrd €) rechne ich sogar mit Auflösungen in 2022 wie es auch schon bei anderen Kreditinstituten der Fall war. Natürlich sind nicht alle Kreditinstitute in den exakt gleichen Geschäftsfeldern und Märkten tätig, jedoch denke ich das der Gesamttrend der Rückstellungsauflösungen weiter intakt bleibt. Das könnte den Gewinn pro Aktie zusätzlich zum Wirtschaftsumfeld und Zinsumfeld treiben und somit auch die Gewinne bzw. Ausschüttungen für 2022 in die Höhe treiben. In meinem Szenario, geschuldet der oben beschriebenen Gesamtsituation, kehrt die Banco Santander in alte Bewertungsregionen zurück und wir sehen in den nächsten 12-24 Monaten wieder Kurse zwischen 4,40€-5,50€. Oben drauf gibt es noch eine jährliche Dividende von über 5% bezogen auf den derzeitigen Kurs. Das Risiko der Marktdisruption durch sogenannte Fintech´s sehe ich kurzfristig als eher gering an. Die Banco Santander ist hier selbst aktiv und die Umstellung auf Digital ist im vollen Gange. Bereits 54% der Verkäufe sind 2021 über digitale Kanäle gelaufen (Anstieg von 12% vs. 2020).