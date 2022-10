All-for-one Multi Asset 1

Gemäß André Kostolany soll man kaufen, "wenn die Kanonen donnern". Das klingt angesichts des Ukraine Krieges makaber und ist sicher auch doppeldeutig von ihm gemeint. Aber wie der "gute" Kaufmann "günstig und billig" kaufen möchte, so eröffne ich dieses Depot (10-2022) in der Baisse, um auf Schnäppchenjagd zu gehen. Als Auswahlgrundlagen dienen neben der fundamentalen Analyse auch die charttechnische Beurteilung und die "psychologische Einstellung" des Marktes. Makroökonomische Aspekte, wie Geldmenge, Zinsniveau, Inflation und Konjunkturindikatoren, werden wichtige Basiskennwerte und fließen zur Beurteilung der Marktlage mit ein. Neben Aktien können aber auch Gold, Rohstoffe, ETFs und ggf. auch Optionsscheine in Depot kommen. Schwerpunkt USA, danach Europa und Asien, ggf. auch Südamerika. Die Investitionsquote ist variabel und hängt von der Marktverfassung ab. Bei der Diversifizierung soll der Wert eines einzelnen Titels nicht deutlich über 5 % des Depotwertes liegen.