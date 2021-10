Best Value Entry

Handelsidee

Es wird hauptsächlich in Qualitätsaktien investiert. Dies wird über Wachstumskontinuität, Verschuldungsgrad, Prognosesicherheit und weiteren Kriterien geprüft. Es sind also durchaus auch Growth Aktien im Fokus.

Es wird die Charttechnik für optimale Einstiegspunkte zur Hilfe genommen. Zusätzlich entscheidend ist die Saisonalität. Derivate werden hauptsächlich zur Absicherung in saisonal schwierigen Zeiten eingesetzt. mehr anzeigen