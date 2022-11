ZUKUNFT DER ARBEIT

Der Mensch im Mittelpunkt! Langfristige Megatrends wie der Fachkräftemangel, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit und ein konstant volatiles Umfeld machen ein zufriedene und gut für die Zukunft aufgestellte Belegschaft unersätzlich und zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen. Mittlerweile suchen sich allerdings Arbeitnehmende oftmals ihren Arbeitgebenden aus und nicht umgekehrt. Daher muss „Arbeit“ in Unternehmen Neu gedacht werden und die hierfür zentrale Unternehmensfunktion HR grundlegend modernisiert werden. Eine große Herausforderung für jede Organisation und ein großer wachsender Markt. Ziel des Wikifolios ist es, an dem Megatrend „Future of Work“ zu partizipieren. Dabei liegt der Hauptfokus im Wesentlichen auf folgenden Teilbereichen. HR Tech -HR Saas Anwendungen -Recruiting / Mitarbeiter Plattformen -HR Prozess Automatisierung & People Analytics New Work Tools & Tech -Kollaborationstools & Plattformen -Employee Experience / Employee Centricity Plattformen -Lernplattformen