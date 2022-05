GewinnStrategie Deutschland V1

Das AktienSaal. GewinnStrategie Deutschland Volatilität 1% Depot bietet Zugang zu Aktien mit einem hohen Kursmomentum aus Deutschland. Das Depot enthält die Top Titel die in den vergangenen 90 Tage Kursanstiege verzeichnen konnten. Dabei werden nur Werte aus dem Anlageuniversum Aktien Deutschland (DAX MDAX, SDAX) ausgewählt. Das Depot wird wöchentlich überwacht und ist optimal für Berufstätige geeignet. Aufgrund der geringen Diversifikation ist das Depot einer höheren Volatilität ausgesetzt. In schwachen Marktphasen ist das Depot bis zu 100% in Cashpositionen investiert.