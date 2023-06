Langfristige Trend-Aktien

Das wikifolio investiert in Aktien, die über mindestens 10 Jahre einen positiven Trend aufweisen. Gekauft werden nur Aktien, die oberhalb des EMA200 notieren. Die Investitionen erfolgen in erster Linie in nordamerikanischen und europäischen Titeln. Bei der Auswahl wird des Weiteren auf eine Diversifikation der Branchen geachtet. Alle Positionen werden per Stop-Loss-Limit abgesichert.