Aktien Mentor ExFANG

Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll in die aus meiner Sicht besten Aktien Europas investiert werden.



Ich möchte zeigen, dass man auch außerhalb der USA gute Renditen erwirtschaften kann.



Alle Unternehmen werden regelmäßig überprüft werden, ob der langfristige Wachstumstrend noch stimmt.



Die Unternehmen sollen in der Regel langfristig eine stabile Umsatz-und Gewinnentwicklung aufzeigen.



Eine Diversifikation in Branchen und in unterschiedlicher Länder soll angestrebt werden.



Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein. Es wird beabsichtigt weniger Umschichtungen durchzuführen. Nach dem Motto Qualität statt Quantität.



Aktien können aus dem

DAX, MDAX, SDAX & TECDAX , dem EuroStoxx, ausgewählt werden.

Es kann auch in Nebenwerte außerhalb der Indizes investiert werden. mehr anzeigen