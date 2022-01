Handelsidee

Ewige Rente. Gemäß der Glücksforschung bringt einem Single ein Nettoeinkommen von mehr als 65.000€ Kein zusätzliches Lebensglück, mit Familie sind es dann wahrscheinlich 100.000,-€. Unter Berücksichtigung der 4% Regel und 25% Kapitalertragssteuer, kann man also jährlich 3% der Anlagesumme ausgeben ohne die Substanz zu verkaufen. Mit einem Vermögen von 3,5 Mio sollten dann also 100.000€ netto p.a. drin sein.

Laut Rentenrechner hat dabei eine Vermögensverteilung von 75% Aktien und 25% Bonds die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit.

Das will ich hier testen. Ich investiere 3,5 Mio zu 75% in zwei ETFs (MSCI World ohne Evil Empire : 50%) und einen Trendthemen ETF (25%). Der kleinere ETF kann im Falle eines Börsencrashs (S&P500 < GD200 > 90 HT) verkauft werden. Bei S&P500 >3% > GD200 wird wieder ein Trendthemen ETF eingekauft.

25% werden in zwei Staatsanleihen ETFs (USA und Europa) investiert.

Jedes Jahr zum letzten Handelstag sollen 4% des Ausgangsvermögens entnommen werden. 1% würden in der Realität ans Finanzamt gehen. In Börsenjahren ohne Gewinne werden nur 3% entnommen. mehr anzeigen