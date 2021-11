Strong Brand und Market Leader

Handelsidee

In diesem Wikifolio sind Unternehmen, die aus meiner Sicht entweder sehr starke Marken haben oder / und Marktführer in ihrem Bereich sind. Am besten sogar beides. Grundlage für die Aufnahme ist jedoch, dass die Aktien aus meiner Sicht, zum Zeitpunkt des Kaufs, unterbewertet sind. Diese Kombination soll vor zu hohen Verlusten schützen und eine langfristig attraktive Rendite sicherstellen. mehr anzeigen