Aktiv-Passiv Potential

Handelsidee

Dieses wikifolio fokusiert sich hauptsächlich auf Investitionen in aktiv gemanagte und passiv gemanagte Fonds (ETF).



Ein Merkmal welches jeder aktiv gemangte Fonds und ETF haben sollte ist ein Track Record (Laufzeit) von fünf Jahren. Es kann jedoch auch in Fonds unter fünf Jahren investiert werden.



Es kann durchaus auch in Einzeltitel (Aktien) investiert werden, sollte sich das Rendite/Risiko Profil als rentabel herausstellen. Diese Entscheidung wird dann meist nach einer fundamentalen Analyse getroffen.



