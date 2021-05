Value Small Caps mit Recovery

Handelsidee

In der Regel plane ich in diesem wikifolio überwiegend deutlich im Kurs gefallene Small Cap Aktien zu kaufen, die meiner Ansicht nach Erholungspotenzial aufweisen. Hierbei soll der Fokus insbesondere auf Unternehmen mit führender Wettbewerbsposition und intakter Industriedynamik liegen, die aber durch einen vermeintlich temporären Grund am Aktienmarkt mit stark gesunkenen Kursen abgestraft wurden. Typische Gründe könnten sein: Vermeintlich kurzfristige Wachstums- oder Profitabilitätsschwächen, erhöhte Verschuldung, Managementwechsel, Probleme bei der Integration eines M&A-Targets.

Bei dem potentiellen Einstiegszeitpunkt sind meiner Ansicht nach üblicherweise erste Hinweise erkennbar, dass die vorangegangene Schwäche überwunden werden kann. Dies ist meiner Beobachtung nach meist auch in einer ersten Erholungsphase im Aktienkurs sichtbar. Ich plane, das Momentum und weitere Erholung zu nutzen, sodass meine Haltedauer je Investment üblicherweise im kurzfristigen Bereich liegt. Meine Investments sollen üblicherweise in DE, UK, US oder anderen Industrieländern gelistet sein. Es ist geplant die Fundamentaldaten des jeweiligen Unternehmens und der Industrie/Branche zu analysieren. Das wikifolio soll sich überwiegend auf meist eine einstellige Anzahl unterschiedlicher Titel zur gleichen Zeit konzentrieren. Zur Downside-Minimierung plane ich regelmäßig einen Stop-Loss bei circa 80% des Einstiegspreises zu verwenden. Dieser Stop-Loss soll in der Regel mit steigenden Kursen regelmäßig an das aktuelle Kursniveau angepasst werden mehr anzeigen