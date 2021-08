Womens Favorit

Handelsidee

Die Investmentidee dieses Wikifolios ist es, in Unternehmen zu investieren, die meiner Meinung nach die Favoriten der Frauen sind.

Das Anlageuniversum soll in der Regel breit aufgestellt sein und aktiv diversifiziert werden und beinhaltet Aktien aus Nordamerika und Europa. Es wird Wert gelegt auf eine ausgewogene Mischung von Dividenden- und Wachstumswerten.

Die Handelsidee verfolgt ausschließlich das Investment in Aktien. Einzelaktien sollen dabei einen Portfolioanteil von 5% nicht überschreiten.

Der Anlagehorizont soll vorwiegend auf mittel- bis langfristige Anlage ausgelegt sein.

Die Entscheidungsfindung beruht in der Regel auf einer Branchenanalyse einer technischen Analyse anhand von Liniencharts und aktuellen Branchennews. mehr anzeigen