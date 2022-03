M.S. Stabil und Spekulation

Handelsidee

Grundsätzlich ist beabsichtigt nur in große Unternehmen zu investieren. Anlagehorizont kann durchaus mehrere Jahre betragen. Investiert werden soll wenn möglich in aus meiner Sicht unterbewertete Unternehmen die gut aufgestellt sind, viel Cash generieren aber aus kurzfristigen Gründen schlecht performt haben. Ca. 20% aus dem Portfolio können aus meiner Sicht etwas mehr als Spekulativ eingeordnet werden, könnten dadurch aber grundsätzlich auch mehr Rendite bringen. Da dieses Portfolio generell eher langfristig ausgerichtet ist, kann die Handelstätigkeit eher gering sein. Sollte kein geeignetes Unternehmen gefunden werden, kann länger ein hoher Cashbestand vorrätig sein um bei passender Gelegenheit rasch einsteigen zu können. Investiert werden soll in der Regel nur in Aktien und in ETFs (auch in Rohstoff- und Bonds-ETF). mehr anzeigen