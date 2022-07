Germany long or short

Hier werden alle deutschen Indizes sowie alle in Deutschland gelisteten Aktien mittels Derivate, mit klassischen Optionsscheinen oder Knockout-Zertifikaten, auf steigende (Long) oder fallende Kurse (Short) spekuliert. Die Handelsentscheidungen sollen dabei nicht aus fundamentalen Gründen sondern nach ein Chart beziehungsweise schalttechnischen Vorgaben stattfinden. Eine Kombination aus Candelstick-Chart und Ichimoku-Cloud soll auf verschiedenen Zeitebenen in der Regel die charttechnische Basis für meine jeweilige Entscheidung sein. An den sich daraus resultierenden Widerständen und Unterstützungen können sich diverse Umkehrformation wie zum Beispiel eine SKS-Formation herausbilden an denen kurzfristige Ein-und Ausstiege mit Zuhilfenahme des jeweiligen Orderbuches ein- bis mehrmals täglich für die Entscheidungsfindung dienen sollen. Bei nicht eindeutigen Signalen oder über das Wochenende soll in der Regel zu 100 % Cash vorgehalten werden.