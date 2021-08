Long Term Value Investments

Handelsidee

Das Wikifolio soll sich breit diversifiziert über Regionen und Branchen aus Industrieunternehmen zusammen setzen, die gemessen an Ihren Entwicklungspotenzialen als günstig bewertet erscheinen. Der Anlagehorizont soll langfristig ausgelegt sein. Durch die breite Diversifikation soll das Risiko hoher Drawdowns aufgrund adverser Kursentwicklungen in einzelnen Werten bestmöglich reduziert werden. Daneben soll mit Hilfe von Short-ETF-Produkten auf deutsche oder europäische Aktienindizes das Marktrisiko reduziert werden. Es wird dauerhaft eine Netto-Long-Quote von 60-70% angestrebt, so dass der Effekt von Bären-Märkten oder Crashs auf die Wertentwicklung der Wikifolios um rund ein Drittel gesenkt wird.

Das Wikifolio richtet sich insofern an Anleger mit einer hohen Risikoaversion.

Mit dem Wikifolio soll vorwiegend in europäische Aktien investiert werden; in Ausnahmefällen können auch Investments in Asien oder Amerika erfolgen. mehr anzeigen