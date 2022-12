Immobilien und Finanzierung

Immobilien und ihre Finanziers sind tief gefallen. Ich folge einem Valueansatz. Ich kaufe tief unter Buchwert und setze mit moderatem Risiko (Hebelzertifikate) auf die Gegenbewegung. Zu einem großen Teil soll aber auch in Aktien oder ETF investiert werden. Die Handelsidee ähnelt den Strategien in meinen Wikifolio Fallen Angel und Online im Wunderland. Was dort erfolgreich funktioniert, wird jetzt auf den Immobiliensektor ausgeweitet. Im DAX, MDAX oder SDAX finden sich genug Aktien der Branche. Im Immobilienbereich liegt eine Unterbewertung vor, viele Werte haben zurzeit ein KBV von unter 0,5. Da gilt es zuzugreifen. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Ich handele das gesamte Anlageuniversum mit Ausnahme von Rohstoffen. In der Regel soll monatlich jeder Wert geprüft werden und ein Update (Verkauf, Kauf) vorgenommen werden.Der Entscheidungsprozess ist auf technische und fundamentale Analyse zurück zu führen. Bei der technischen Analyse kommt vor allem die Globalanalyse zum Einsatz. Ich nutze verschiedene Möglichkeiten, Informationen gewinne ich z.B. aus Focus Money und wallstreet online.