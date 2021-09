Handelsidee

Leveraged Long nutzt Hebel ETFs, um an den steigenden Aktienmärkten überproportional an der Wertentwicklung zu partizipieren. Dabei wird ein zweifacher bzw. dreifacher Hebel verwendet. Die Anlage erfolgt auf Aktienindizes wie z. B. den NASDAQ 100, MSCI USA oder den S&P 500. Eine Investition findet oberhalb der SMA 200 statt. Unterhalb der SMA 200 wird das Kapital in Cash gewechselt. mehr anzeigen