Finsurancy - Innovation Eco

Handelsidee

Unser Innovation Eco Portfolio investiert in kleine, mittelständische und große Unternehmen, die heute schon an Morgen denken und mit ihrem Engagement einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung beitragen.

Wir möchten hauptsächlich in den Bereichen Healthcare, Automation, Waste Management, Mobility und Digital Security investieren.



Dieses Portfolio wird aktiv verwaltet. Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und überprüfen die bereits getätigten konstant.



Investiert wird hauptsächlich in Aktien und Indexfonds (ETFs). mehr anzeigen