DACH der erfolgreichen Performer

Dieses Zertifikat sollte das DACH der beständigsten (= langfristig die erfolgversprechendsten) Wiki-Performer werden. Angestrebt wird eine konstante zweistellige Rendite, egal wie einzelne Indizes gerade performen. Kernsätze: 1. Vermeide Verluste. Die musst Du nicht mehr aufholen um ins "Plus" zu kommen. Merke: Verluste belasten Dich mehr als Gewinne!! 2. Kleine Schritte können sicher(er) ans Ziel führen. Merke: > 80 % aller Trader von Hebelprodukten verlieren Geld, (sh. Wiki-Rangliste von unten nach oben) 3. Fester Plan für die Selektion der Wiki-Performer. (sh. nachfolgend) Hast Du die Wiki-Reihenfolge schon mal von hinten (von Nr. 31xxx) nach vorne gelesen? Und genauso intensiv analysiert wie die Top 20 ? Anlage-Strategie: Die für das Portfolio geeigneten Wiki-Zertifikate werden nach einem eigenen Punktesystem jeden Monat (zw. 5. - 10.) neu bewertet. Dazu zählen Basisinfos zur Marktlage verknüpft mit der Handelsidee, Konstante Performance je nach Mentalität des Traders (Analyse der trades) langfristig über Jahre aber auch kürzer. Volatilität, Max. Verlust, Sharpe Ratio, Rendite/Risiko, Investitionsgrad 75 - 100 % Je nach investiertem Kapital sollen in 10 - 20 Wikis investiert werden. Die Haltedauer eher mittel- bis langfristig. Der am schlechtesten performende Wert wird nach 3 - 6 Monaten durch einen neuen Wert ersetzt. Ausnahmen: ein Zertifikat wird durch Stop-Loss-Limit verkauft. Deshalb sind u.a. Spread und Perf.-Gebühr wichtig. Ich werde selbst in diesem DACH-Zertifikat investiert sein. Achtung Hebelprodukte: Es gibt evtl. 1 - 2 interessante Zertifikate, die Hebelprodukte beimischen. Der Anteil iin meinem DACH-Zert. an Hebelprodukten darf max. 4 % des Portfolios betragen. Solche Nuancen lassen sich aber auf Wiki nicht darstellen. Deshalb dieser Hinweis.