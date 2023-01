DANICO - The Best

Dieses wikifolio soll primär in Aktien investieren. Es können je nach Marktlage Hebelprodukte beigemischt werden. Es soll versucht werden nach Möglichkeit das Risiko zu begrenzen. Hierzu soll ein aktives Risikomanagement stattfinden. Das Risikomanagement soll über Positionsgrößen und Diversifikation sofern Möglich gesteuert werden. Der Anlagehorizont soll möglichst kurz sein. Hier kann je nach Marktsituation von abgewichen werden. Weiter besteht die Möglichkeit, dass einzelne Titel nur Intraday getradet werden. Ebenfalls können Swingtrades stattfinden. Diese sollen in der Regel eine Haltedauer bis zu mehreren Tagen haben. Zur Entscheidungsfindung sollen hauptsächlich technische Indikatoren genutzt werden. Eine Fundamental- oder Sentimentanalyse soll nicht stattfinden. Die Auslegung des Wikifolios ist so angelegt, dass Gewinn aus dem Derivatehandel in Aktien investiert werden um einen ständigen Mehrwert zu erzielen. Hier können die entsprechenden Beträge aber auch in Fonds und ETF´s und Anlagezertifikate investiert werden. [Beschreiben Sie die Eckpfeiler Ihrer Handelsidee......] [Welche Werte des wikifolio.com Anlageuniversums planen Sie zu handeln?] [Nach welchen Kriterien planen Sie Ihren Handel zu betreiben?] [Wie lange planen Sie Wertpapiere durchschnittlich zu halten?] [Welche Quellen planen Sie für Ihre Entscheidungsfindung zu nutzen?]