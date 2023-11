In diesem wikifolio sollen bis zu 8 US-Aktien vertreten sein. Es sollen Aktien, die nach einem Decline mind. 6 Monate eine Bodenbildung aufweisen, ins Depot aufgenommen werden und längerfristig gehalten werden. Außerdem sollen Aktien gekauft werden, die auf ihren längerfristigen Aufwärtstrend zurücksetzen. Zusätzlich soll in der Earningssaison eine Cash-Reserve dazu verwendet werden, um Aktien mit Gap Down nach Earnings zu kaufen und auf einen kurzfristigen Rebound zu setzen. Ebenso sollen Aktien mit Gap Up nach Earnings gekauft und als Swingtrade gehandelt werden. Es sollen auch internationale Aktien, die in den USA notiert sind, gehandelt werden können. Es sollen nur Aktien gehandelt werden, die über 5 US-Dollar notieren und eine Marktkapitalisierung > 2 Mrd. US-Dollar besitzen. Um in Korrekturen/Bärenmärkten von fallenden Kursen profitieren zu können, können zusätzlich Short-Trades auf den Nasdaq 100 mittels gehebeltem ETF möglich sein. Der Anlagehorizont ist kurzfristig.