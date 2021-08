Value Investment Capital

Handelsidee

Unsere Investment Strategie beruht auf der Strategie des Value-Investments. Wir suchen nach Wertpapieren, deren Kurse ungerechtfertigt niedrig sind durch die Analyse der Fundamentaldaten eines Unternehmens. Dazu analysieren wir die Jahresberichte, die Integrität des Managements, die Konkurrenten, das Marktumfeld und die Zukunftsaussichten der Branche.



Wir betrachtet jedes Unternehmen als Ganzes und wählen die Aktien ausschließlich nach ihrem Gesamtpotenzial aus.



Wir sehen den Kauf dieser Aktien als langfristiges Investment in ein hochwertiges Unternehmens an das in Lage sein wird dauerhaft große Gewinne zu erzielen in einem wachsenden Marktumfeld.