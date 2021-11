Boerse.FM Top Swingtrading

Handelsidee

Das Boerse.FM Swingtrading Wikifolio will per Trading auf mittelfristigem Zeithorizont den Markt outperformen. Wir berücksichtigen dazu auf boersentäglicher Basis fundamentale Nachrichten, zum Beispiel von der Deutschen Presse Agenur (dpa), und technische Chart-Bewegungen plus Indikatoren.



Ihr Willi Rauffer, Gruender von Boerse.FM, Europas erstem Boersenradio (seit 1994) mehr anzeigen