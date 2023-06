Das "Buy once cry once" Wikifolio richtet sich nach der allgemeinen Devise, einen teuren Artikel von ausgezeichneter Qualität zu kaufen. Wo zunächst starke Vorbehalte auf Grund des hohen Preises bestehen, stellt sich meist heraus, dass der Artikel den Preis aufgrund seiner Langlebigkeit wert war. Ein weiteres passendes Sprichwort zur Strategie wäre: Wer billig kauft, kauft zweimal. Dementsprechend soll dieses Wikifolio Unternehmen beinhalten, die von ausgezeichneter Qualität sind. Meist zeigt sich eine solche Qualität in Form eines tiefen Burggrabens. Der hohe Preis hält hier Neuanleger oft von Investitionen ab. Dieses Kriterium soll zum großen Teil in diesem Wikifolio beiseite gelegt werden. Diversifikation soll nur im ausreichenden Maße betrieben werden. Das bedeutet eine Investition in durchschnittlich 10 verschiedene Unternehmen. Davon kann aber auch in beide Richtungen abgewichen werden. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Das Wikifolio kann nur Aktien, aber aus aller Welt, beinhalten.