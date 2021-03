Boersenpotenzial

Handelsidee

Es wird in Unternehmen investiert, die Potenzial zur Wertsteigerung zeigen. Die Wertpapiere sollen dabei möglichst langfristig gehalten werden, um vom Wertzuwachs zu profitieren. Die Positionen im Portfolio, werden dabei immer wieder geprüft, ob sie immer geeignetes Potenzial besitzen.



Um Unternehmen mit nachhaltigem Kurspotential zu finden, werden vier Bewertungskriterien in einer Fundamentalanalyse überprüft:

1. die aktuelle Bewertung am Kapitalmarkt

2. die Marge und Rentablität des Unternehmens

3. die Finanzielle Stabilität

4. die Zukunftsaussichten



