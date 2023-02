Viele legendäre Trader haben bewiesen, dass beständiger Erfolg an den Kapitalmärkten erlern- und reproduzierbar ist. Die Hürden sind jedoch hoch. Ein erfolgreiches Handelssystem generiert nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, sondern beinhaltet auch Money- und Risikomanagement. Alle Trades müssen detailliert dokumentiert und im Nachhinein analysiert werden. Immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Eine besonderer und häufig unterschätzter Faktor beim Traden ist die eigene Psyche, sie kann zum größten Gegner des Erfolgs werden. Schnell werden Handelsentscheidungen zum Spielball von Emotionen wie Gier und Angst und Informationen werden nur noch selektiv wahrgenommen. Aus diesem Grund ist es wichtig, möglichst viele Entscheidungen regel- und systembasiert zu fällen. All diesen Anforderungen beabsichtige ich mit meiner Breakout Trading Strategy gerecht zu werden. Es ist geplant, in nordamerikanische, europäische und australische Aktien zu investieren, die zuvor in einem Screeningverfahren herausgefiltert wurden. Die Filterkriterien sollen auf einer Reihe von technischen Indikatoren beruhen, die garantieren, dass nur Aktien in Frage kommen, die folgenden Kriterien entsprechen: 1. Aufwärtstrend 2. Konsolidierungsphase 3. Ausbruch aus Konsolidierungsphase 4. Ausbruch unter hohem Handelsvolumen Die Breakout Trading Strategy zielt darauf ab, lediglich in dem Zeitfenster investiert zu sein, in dem eine Aktie nach einer Konsolidierungsphase ausbricht und auf signifikante Kursgewinne in kurzer Zeit hoffen lässt. Nur Aktien mit einem sinnvollen Risk Reward Ratio sollen gehandelt werden und alle Positionen sollen mit Stop Loss abgesichert sein. Die Exitstrategie soll regelbasiert sein und aus verschiedenen Komponenten bestehen. Die Haltedauer der Aktien soll sich im Wochen- und Monatsbereich befinden. Die Positionsgröße soll anhand der aktuellen winrate bestimmt werden.