Aktien der Eurozone

Ziel ist die Erstellung eines Zertifikats mit einem attraktiven Chance/ Risikoverhältnis zum Vermögensaufbau. Um die Nebenkosten niedrig zu halten, wird nur die minimale Performance-Gebühr von 5% angesetzt. Dazu habe ich einige Regeln formuliert, die Transparenz schaffen und mich immer mal wieder erden sollen. 1. In dieses Depot kommen vorwiegend Werte aus dem DAX, MDAX, TECDAX und dem Eurozone, z.B. EURO STOXX 50,, die einen Aufwärtstrend verzeichnen. Small Caps sollen u.a. wegen großer Spreads vermieden werden. 2. Neue Werte werden mit einem Kapitaleinsatz 8% des Depotwerts aufgenommen. Je nach Qualität des Trends kann bis 15% des Depotwerts zum Kaufzeitpunkt erhöht werden. 3. Die Bargeldquote wird durch gleichmäßige Verteilung auf alle Depotwerte auf ca. 20% gesenkt, wenn sich keine Möglichkeiten zur Investition finden lassen Dadurch soll das Potentials der im Depot befindlichen Werte ausgeschöpft werden 4. Um bei Kursverlust die Auswirkung auf die Performance so gering wie möglich zu halten, wird mit einem engen Stoploss außerhalb der Trendkanals abgesichert. 5. Wird Liquidität benötigt, werden alle Positionen gleichmäßig abgeschmolzen. Outperformer, welche sich erheblich von den anderen Titeln absetzen, werden diesbezüglich gesondert bewertet. 6. Trends werden mindestens einmal wöchentlich bewertet. 7. Es kommen keine Hebelprodukte zum Einsatz. 8. Ist abzusehen, dass ich einige Zeit nicht das Portfolio betreuen kann, werde ich das kommunizieren. Durch die Stop-Loss Funktion kann es dann zu einer höheren Cash-Quote kommen, was die Performance beeinträchtigen wird.