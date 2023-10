Der Traum vom passiven Einkommen führt meist direkt zu attraktiven Dividendenaktien. Doch wer langfristig profitieren möchte, braucht ein System. Mit der Dividendenpyramide bauen Sie sich ein resilientes Depot mit stetig steigenden Einnahmen. Dividenden sind nur auf den ersten Blick simpel. Denn es gibt eine Vielzahl an Parametern, die darüber entscheiden, wie hoch und wie regelmäßig die Ausschüttungen mittel- bis langfristig aus-fallen. Kurzum: ob am Ende wirklich ein passives Einkommen generiert werden kann. Es geht um Wachstumsraten, Renditen, Historien und Ausschüttungsquoten. Und vor allem: um die richtige Balance. Wie findet man das ideale Verhältnis aus vielversprechenden Dividenden-Wachstumswerten und jenen Dauerbrennern, auf die man sich selbst in den dunkelsten Zeiten verlassen kann? Jemand, der Jahrzehnte nach der richtigen Balance geforscht hat, ist Meir Statman, Professor an der Santa Clara University, Pionier im Bereich „Behavioral Finan-ce" und Verfasser des viel zitierten Papers „The Diversification Puzzle", in dem Statman das ideale Portfolio anhand einer Pyramide erklärt. Sie reicht von soliden Einkommensquellen als Basis bis hin zu spannenden Wachstumswerten für die Zukunft.