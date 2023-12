Future Dividendenwachstum

Viele Menschen träumen von einem passiven Einkommen. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, sind Dividenden börsennotierter Unternehmen. Viele Privatanleger setzen dabei auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Außer einer hohen Ausschüttung haben solche Titel jedoch meist nicht allzu viel zu bieten. So lässt deren Kursperformance oftmals leider sehr zu wünschen übrig. Für langfristig orientierte Anleger gibt es aber zum Glück eine deutlich attraktivere Anlagestrategie. Anstatt einer hohen Dividendenrendite steht dabei das Dividendenwachstum im Fokus. Denn Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Dividende stark zu erhöhen, weisen in der Regel auch einen entsprechend positiven Kursverlauf auf. Die sogenannten D i v i d e n d e n w a c h s t u m s s t a r s