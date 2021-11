Future Proof Stock Picks

Handelsidee

Meine Handelsidee besteht hauptsächlich darin Aktien zu finden, die man langfristig halten möchte.

Darunter können Wachstumsaktien, unterbewertete Value Aktien oder auch kleine, eher unbekannte Werte sein.



Im Normalfall versuche ich ca. 85-95% in Aktien zu investieren und 15 - 5% in Cash zu halten. In Phasen wo der Markt volatiler wird versuche ich die Cash-Quote zu erhöhen, um nicht ganz so viel Risiko ausgesetzt zu sein und um zu günstigeren Preisen wieder nachkaufen zu können. mehr anzeigen