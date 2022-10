Ressourcen der Erde

Die Handelsidee basiert auf der Annahme, dass Rohstoffwerten ein goldenes Jahrzehnt bevorsteht. Sei es als sicherer Hafen aufgrund geopolitischer Spannungen oder aufgrund des immensen Bedarfs an seltenen Erden für das neue Zeitalter der Elektromobilität, Wind- und Solarenergie oder die zukünftig regelmäßigen Flüge Richtung Mond und Mars. Der Hauptfokus des Wikifolio soll auf meiner Meinung nach unterbewerteten Minengesellschaften und Explorationsunternehmen liegen. Diese sollen anhand von Ressourcenschätzungen und Bohrnachweisen, aber auch sonstigen Hinweisen gefunden werden. Ebenso sollen bereits ertragsstarke große Rohstoff Unternehmen Berücksichtigung finden. Es sind Anlagen in Unternehmen möglich die jegliche Art von Rohstoffen abbauen oder lediglich explorieren bzw. entwickeln. Auch in solche die Energie aus kostenlos zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Wind und Sonne gewinnen. Je nach Marktlage sind dabei ebenfalls Investitionen in Öl- und Gasunternehmen möglich. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristiger Natur sein. Aufgrund Marktschwankungen oder sonstiger Faktoren können auch kurzfristige Engagements möglich sein, hier insbesondere durch Verwendung zumindest mentaler Stoppmarken zum Zwecke der Gewinnabsicherung oder Verlustbegrenzung. Zur Anwendung kommen charttechnische Analysen genauso wie Nachrichtenanalysen oder Hot Stocks Meldungen. Auch sollen die gemeldeten Käufe/Verkäufe von Insidern wie z. B. CEO, Fondsgesellschaften und amerikanischen Senatoren zum Herausfiltern interessanter Unternehmen Berücksichtigung finden. Die Anzahl der Positionen im Wikifolio sowie die Größe der Einzelpositionen sind frei wählbar. Die Anzahl der Positionen sollte jedoch zwischen 0 und 30 Positionen liegen. Käufe können in mehreren Tranchen erfolgen. Aufgrund besonderer Marktlagen sind ebenfalls hohe Cashpositionen, auch über einen längeren Zeitraum, möglich.