Euro am Sonntag GreenDeal Global

Handelsidee

Mit dem Wikifolio soll ein branchenbezogener Investmentansatz verfolgt werden. Das Portfolio setzt auf Aktien, die vom Megatrend des ökologischen und energetischen Umbaus der globalen Wirtschaft tendenziell profitieren.



Wir zielen auf Impulse, die beispielsweise vom Green Deal der Europäischen Union ausgehen, wonach die CO2-Emissionen in der EU bis 2050 auf Null sinken sollen. Die USA wollen ihre Stromerzeugung bis 2035 auf nichtfossile Quellen umstellen. Weitere führende Industrienationen wie China, Japan oder Südkorea planen ebenfalls langfristig Nullemissionen und einen drastischen Umbau ihrer Energiewirtschaft.



Bei der Aktienauswahl ist eine Fokussierung auf drei Bereiche vorgesehen:

- grüne Effizienz: Unternehmen die bei Technologien zur regenerativen Energieerzeugung (Wind, Solar etc.), ökologischen Baumaterialien, Filtertechnik und sonstigen Ausrüstungen aktiv sind

- grüne Infrastruktur: Unternehmen, die smarte und dezentrale Energienetze ausrüsten oder etwa für umweltfreundliche Mobilität sorgen (E-Mobilität, Batterien, Wasserstofftechnologien, Sharing-Economy)

- "Green Majors": Versorger, die bereits auf alternative Energiequellen setzen sowie Energiekonzerne, die sich hin zu regenerativen Quellen transformieren



Das Portfolio zielt prinzipiell auf stark wachsende und zugleich auf dividendenorientierte globale Konzerne. Hierdurch wird angestrebt, Kursperformance mit Kursstabilität zu verbinden.

Wir analysieren potenzielle Neuaufnahmen anhand von Bewertungskennziffern wie etwa KGV, KCV oder KBV. Wir ziehen charttechnische Analyse und Momentum-Ansätze zur Optimierung des Timings hinzu.



Im Portfolio soll die Gewichtung einzelner Werte zehn Prozent nicht überschreiten. Zudem ist vorgesehen, maximal 40 Prozent der Anlagesumme in Cash zu halten. Vereinzelt können ETFs als Ergänzung beigemischt werden. Ein fester Anlagehorizont besteht nicht. mehr anzeigen