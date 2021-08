Handelsidee

Das "HEDGEFONDS TOP 20 AKTIEN" Wikifolio investiert in die Top 20 Aktien, die von den die führenden Hedgefonds-Manager gehalten werden.



Seit 2006 konnten das "HEDGEFONDS TOP 20 AKTIEN" Wikifolio den S&P 500 um über 1600% schlagen (Ergebnis aus Backtesting). Somit betrug die Gesamtrendite seit 2006 über 2000% was einer annualisierten Rendite von 21% entspricht.



Basis der Auswahl sind die vierteljährlichen 13F-Regulierungsberichte der 20 besten Hedgefonds-Manager, die den S&P 500 die letzten 5 Jahre am stärksten geschlagen haben. Das Wikifolio ist gleichgewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet.



Nach dem bewährten "Shameless-Cloner" Ansatz des Top-Value-Investors Monish Pabrai, profitiert man durch ein Investment in das Wikifolio in dem man die besten Hedgefonds-Manager kopiert. mehr anzeigen