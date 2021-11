High Growth Stock

Handelsidee

Handelsansatz:

Die Strategie ähnelt der CANSLIM Methode von William O`Neil.

Dabei werden stark wachsende Unternehmen zu den charttechnisch vielversprechensten Zeitpunkten gekauft.



Darüber hinaus wird gelegentlich in stark abverkaufte Aktien,Etfs etc. investiert ,wenn der Markt gute Gelegenheiten bietet.





Risiko und Moneymanagement:

Gewinne werden in der Regel schnell abgesichert durch ein aktives Stopmanagement und Verluste werden schnell begrenzt.

Das Portfolio wird nur aus wenigen starken Titeln bestehen.



Anlageuniversum:

Es wird hauptsächlich in US Aktien investiert.













