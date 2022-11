Historische-Analyse 01-20

Die Kaufentscheidungen basieren auf einem elektronischen Vergleich zu historischen Kursverläufen. Ziel ist es, kleine Gewinne innerhalb von wenigen Tagen zu erzielen. Das Portfolio beschränkt sich dabei auf deutsche am Xetra gehandelte Aktien die schon lange am Markt sind und in ihrer Historie sich wiederholende Kursverläufe identifizieren lassen. In einer Simulation über ein Jahr sahen dies schon sehr gut aus. Diese war allerdings nicht sehr realistisch, da sie bei jeder Prognose von einer 1:1 Ausführung ausging. Und es wurden keine Gebühren bzw. keine Kauf-Verkauf-Differenz berücksichtigt. Die Prognosen werde ich, soweit wie es für mich händelbar ist, 1:1 hier nun in Wikifolios abbilden. Eine Herausforderung wird es sein, die richtigen Grenzen für die Limits zu Kauf und Verkauf sowie für Stop bei Fehlprognosen zu finden, damit es auch zu einer entsprechenden Ausführung der Order kommt.