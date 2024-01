TOP Blockchain und Krypto Bull

Dieses Portfolio setzt auf Aktien die im Bereich Blockchain-Technologie (z.b. Coinbase) und Kryptowährungen agieren. Zusätzlich werden mindestens 50% des Kapitals direkt in Kryptowährungen investiert, davon wiederum mindestens die Hälfte in Bitcoin und Ethereum, der Rest in Altcoins. Hintergrund zum Thema: Kryptowährungen ermöglichen Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Banken oder Regierungen als Intermediäre. Die Blockchain-Technologie, auf der Kryptowährungen basieren, kann Geschäftsprozesse neu strukturieren und effizienter machen. Sie sorgt auch für Transparenz und Sicherheit beim Austausch von Daten. IBM Blockchain ist ein Beispiel für eine Blockchain-Lösung für Unternehmen, die auf einem gemeinsamen, unveränderlichen Datenbestand (Ledger) basiert, das zur Steigerung der Effizienz zwischen vertrauenswürdigen Partnern zugelassen ist. Blockchain ermöglicht es Unternehmen, Transaktionen reibungsloser und effizienter durchzuführen.