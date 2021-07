Holografie Aug. u. Virt. Reality

Handelsidee

Es soll sich um ein wikifolio handeln, welches aus verschiedenen Gründen etwas weniger stark diversifiziert ist, wie manch anderes wikifolio. Der Titel könnte somit ebenfalls heißen: "Holografie, Augmented, Virtual und Mixed Reality - Chance".



Videokonferenzen könnten zukünftig in Stuhlkreisen stattfinden, das Labor von Tony Stark (Ironman) könnte mit den selben (und mehr) Funktionen in jeder Firma entstehen und die Werbeplakate könnten uns in Zukunft vielleicht auch "anspringen" und mit uns interagieren.



Das alles (und noch mehr) könnte durch Innovationen aus "Holografie", "Augmented Reality", "Virtual Reality" und "Mixed Reality" irgendwann Alltag sein. Marketing, die Filmindustrie, Labore, die Armeen, Spielzeughersteller, die Automobil-Industrie und und und könnten zukünftig neue Möglichkeiten erlangen, Ihre Produktpaletten zu erweitern oder die internen Arbeitsabläufe zu optimieren.



Der Handel soll sich an etablierten und zukunftsträchtigen Namen in den genannten Branchen und deren Partnern ausrichten. Es können jedoch auch teilweise unbekanntere Unternehmen mit Potenzial gehandelt werden, um die Rendite langfristig möglichst zu maximieren.

KURZ: Es kann in alle Produkte (außer Hebelprodukte) investiert werden, die irgendeine Verbindung zu den genannten Branchen aufweisen können. Sollten auf diesem Gebiet neue Sparten entstehen, kann auch dort investiert werden.



Die Entscheidungsfindung der An- und Verkäufe verschiedener Werte soll in der Regel unter der Berücksichtigung von "Technischen Analysen" (z.B. Chartanalyse, Zeitzyklen), "Fundamental-Analysen" (z.B. Globalanalyse, Branchenanalyse oder Unternehmensanalyse) oder "sonstigen Analysen" (z.B. Newstrading, Sentimentalanalyse) stattfinden.



Die Werte sollen mittel- bis langfristig im wikifolio liegen, wobei der langfristige Zeithorizont grundsätzlich den größten Antrieb an Zu- und Verkäufen ausmacht. Häufige Käufe und Verkäufe versuche ich prinzipiell zu vermeiden, manchmal geht es jedoch nicht anders.