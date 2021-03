Gefilterte Top-Favoriten

Handelsidee

Die Werte in diesem Musterdepot sind überwiegend auch in meinem Wikifolio "Internationale Favoriten" zu finden.

In diesem Portfolio sind jedoch deutlich weniger Unternehmen enthalten, was zu einer geringeren Streuung führt.

Um die Anzahl der Werte zu reduzieren habe ich anhand von Analystenerwartungen sowie durch zusätzliche Recherchen eigene Kursziele für die Unternehmen bestimmt.

Zusätzlich untersuchte ich die Unsicherheiten der einzelnen Werte, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in diesem Portfolio zu erhalten.

Anhand dieser Kriterien entschied ich mich für 35 Aktien.

Dieses Wikifolio wird laufend optimiert und gegebenenfalls weiter durch Werte aufgestockt. Es soll allerdings zu keinem Zeitpunkt mehr als 40 Unternehmen enthalten, um die Streuung nicht zu groß werden zu lassen.

Somit werden positive Entwicklungen einzelner Unternehmen oder Segmente weniger verwässert im Vergleich zu einem Musterdepot mit etwa 100 Werten.

Gleichzeitig birgt eine geringere Streuung auch die Gefahr, dass Abwärtsbewegungen nicht abgefedert werden.

Allerdings bestehen die 30-40 Werte dieses Wikifolios aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen, sodass das Gesamtrisiko begrenzt ist.



Die Entscheidungen zu den enthaltenden Werten fußen auf Fundamentalanalyse.

Das bedeutet, dass ich zu jedem Unternehmen des Portfolios sowohl durch aktuelle Nachrichten und externe Einschätzungen als auch durch Informationen, die vom Unternehmen selbst kommen, Informationen sammele um meine Entscheidungen zu treffen.

Bei der Zusammenstellung und der Gewichtung bleibe ich flexibel, doch die Investitionen sollen langfristig sein und es soll dementsprechend keine hohe Anzahl an Trades geben.



Wie immer bei INVESTPOCKET gilt, dass 50% meiner Erfolgsprämie gespendet werden.

Für dieses Wikifolio soll die Spende an Unicef gehen. mehr anzeigen