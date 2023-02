KT Krypto div

Kryptowährungen zu vorher festgelegten Preisen kaufen und Verkaufen, ist hier das Ziel. Es wird angestrebt, die Züglen der Coints auszunutzen. Den Kern bilden Bitcoin und Ethereum. Weitere Altcoins werden beigemischt und sollen die Wertsteigerung erhöhen. Weiterhin werden Aktien, welche von Kryptowährungen profitieren, ins Portfolio aufgenommen. In Cashperioden besteht die Möglichkeit das Kapital in sichere (Staats)Anleihen (AAA) investiert wird. Allerdings wird die Investition in sichere Kryptowährungen (wie USDT) bevorzugt. Es könnte also auch zu Zeiten kommen, in denen der Ertrag nicht so hoch ist.