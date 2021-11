Luxury Economy

Handelsidee

Dieses wikifolio beabsichtigt den Markt für Luxusgüter abzudecken. Genauer sollen überwiegend börsengelistete Unternehmen aus der ganzen Welt im Fokus dieser Anlagestrategie liegen. Die Anzahl der Millionäre und Millionärinnen steigt auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten an. Luxusgüter haben sich in der Vergangenheit selbst in Krisenzeiten stets gut verkauft. Dieses wikifolio soll am Erfolg der Millionäre und Millionärinnen partizipieren.



Die Auswahl der Aktien soll überwiegend aufgrund fundamentaler Analyse sowie anhand mehrerer Kriterien erfolgen. Dabei ist es beabsichtigt, insbesondere Unternehmen mit hohem Innovationsgeist, einem guten Management, einem skalierbaren Geschäftsmodell sowie einem zukunftsfähigen und wachstumsstarken Markt zu identifizieren. Weitere wichtige Auswahlkriterien sollen zudem die finanzielle Stabilität sowie die Fokussierung auf Nachhaltigkeit des Unternehmens sein. Neben Einzelaktien können auch ETFs (eventuell Aktienfonds) gehandelt werden.

Die Haltedauer einzelner Werte soll überwiegend langfristig ausgelegt sein.