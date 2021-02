Megatrend-Optionsscheine

Handelsidee

Das Wikifolio soll in Optionsscheine der großen Megatrends vorzugsweise aus dem amerikanischen Raum investieren.

Auswahlkriterium Optionsscheine:

- Megatrends die nach einem Kursrücksetzer (unter Beachtung der Fibo-Level) ihren Trend wieder aufnehmen.

- Mindestlaufzeit von 1,5 Jahren

- Basis am bzw. im Geld

- max. Hebel von ca. 5

- Die OS-Scheine werden ca. 6 Monate vor Laufzeitende abgestoßen

In volatilen bzw. stark rücklaufenden Gesamtmarktphasen wird ein Cashbestand aufgebaut.