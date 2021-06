MP Global Select

Handelsidee

Es ist geplant die internationalen Anlagechancen wahrzunehmen. Deswegen soll das wikifolio grundsätzlich nicht durch festgelegte Branchen oder Regionen begrenzt werden.



Es ist beabsichtigt einen Mix aus Titeln verschiedener Branchen und Regionen in das wikifolio aufzunehmen.



Für die ausgewählten Titel im wikifolio ist grundsätzlich eine mittel bis langfristige Haltedauer geplant. Zusätzlich ist beabsichtigt die Performance des wikifolios durch viele kleine Trades zu verbessern.



In dieses wikifolio sollen ausschließlich Aktien, ETFs und Fonds aufgenommen werden. Es ist geplant, dass der Hauptanteil des wikifolios Aktientitel sein sollen.



Die Titel in diesem wikifolio sollen grundsätzlich durch fundamentale Analyse und sonstige Analysen ausgewählt werden. Insbesondere durch zum Beispiel Berichten aus Börsenzeitschriften, dem Internet sowie aktuellen Nachrichten.



