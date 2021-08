FM Nachhaltige Zukunft TOP 20

Handelsidee

Unsere Welt befindet sich im Wandel, Nachhaltigkeit gewinnt in nahezu allen Bereichen stetig an Bedeutung.

In diesem wikifolio wird beabsichtigt, überwiegend langfristig in die 20 aus meiner Sicht zurzeit besten internationalen Unternehmen zu investieren, die einen grundlegenden Beitrag zu einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Zukunft leisten.

Generell ausgeschlossen werden sollen die Bereiche Waffen, Kohle und Öl. Darüber hinaus sollen bei jedem in das wikifolio aufgenommenen Unternehmen Nachhaltigkeitskriterien bzw. eine positive Wirkung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen beachtet werden.

Die einzelnen Positionen sollen zu Beginn jeweils möglichst gleich gewichtet werden. Regelmäßig wird eine Qualitätsüberprüfung der im wikifolio enthaltenen Unternehmen angestrebt, die ggf. zum Austausch einzelner Werte führen kann. Mindestens einmal jährlich soll zudem ein Rebalancing in Hinblick auf die ursprüngliche Gewichtung im wikifolio durchgeführt werden. In besonderen Marktlagen soll ggf. eine Cashquote von bis zu 50 % möglich sein. mehr anzeigen