Profit durch Klimawandel

Meine These vor 4 Jahren: "Über Klimawandel kann man sich beklagen, oder verstehen, dass alle Folgen sehr genau wissenschaftlich vorhergesehen werden. Und das wiederum das stabilste Wissensfundament zum Investieren bietet." Die These hat privat beim Investieren sehr gut funktioniert, sodass ich mit diesem Wikifolio Freunden und Bekannten ermöglichen will auch die Chance zu nutzen mit dem Klimawandel zu gewinnen, anstatt zu verlieren. Als Informationsquellen nutze ich Eulerpool (mit Bloomberg Terminal) und AlleAktien.com und die Listen der Insidertransaktionen welche direkt von den Börsen zu Verfügung gestellt werden.