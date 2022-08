Robotic and Automation

Bei meiner Anlagestrategie habe ich Aktien im Fokus mit dem Thema: Robotik & Automatisierung, Sozial/Nachhaltig, und zukünftige Technologien. Es soll nicht nur in bekannte Techriesen investiert werden, sondern auch in große und kleine Unternehmen aus allen Teilbereichen des globalen Robotic-Markts. Bis zu etwa 40 weiltweite Aktien sollen in das Wikifolio aufgenommen werden. Die angestrebte Investitionsquote liegt grundsätzlich bei 95-100%.