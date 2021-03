Success formulas combined

Handelsidee

Bei meiner Strategie handelt es sich um einen Techno-Fundamentalen Ansatz, bei dem per Definition sowohl von der technische Analyse, als auch von Fundamentanalyse Gebrauch gemacht wird. Abhängig von der Art des gehandelten Setups, kann der Anlagehorizont mal länger und mal kürzer sein.



Investiert wird (ausschließlich) in Aktien, die sich in einem stabilen und steil verlaufenden Aufwärtstrend(kanal) befinden. Dieser Trend soll auf einem starken "Fundament" gebaut sein, weshalb lediglich jene Aktien in die nähere Auswahl gelangen, die über ausreichend starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verfügen. Es wird jedoch auch auf die Unternehmensbewertung an sich geachtet.

Auch wenn es an der Börse immer wieder zu starken oder gar irrwitzgen Übertreibungen bei einzelnen Aktien kommen kann, dient die "Fundamentale Bewertung" dennoch als Stütze meines Handelsansatzes, falls Aktien den Trendkanal kurzfristig verlassen bzw. eine andere Richtung einschlagen.

Weitere Kennzahlen auf welche ich achte sind uU:

Eigenkapitalrendite

Enterprise-Value

Ertragsmargen

Verschuldung



Um den Einstieg in eine Aktie zu timen, achte ich auf diverse technische Indikatoren und sehe mir auch den aktuellen Trendverlauf in allen Zeiteinheiten sowie das Volumen genauer an.

Ebenso wird auf Breakouts aus Konsolidierungen, ATH's, neue 52-Wochen-Hochs und Nachrichten, die fulminante Kursbewegungen initiieren können geachtet.

Der Ausstieg:

Auch hier wird auf langfristig eingestellte Indikatoren geachtet sowie stets der langfristige Trend und die Fundamentaldaten im Auge behalten.



Zu viel Diversifikation, von Peter Lynch auch gerne Diworsefication genannt, empfinde ich als Unsinn. Das Portfolio wird überwiegend konzentriert sein. In schwachen Marktphasen kann die Cash-Quote auch mal deutlich höher ausfallen. Abgesichert werden die einzelnen Positionen mit Stops, welche sukzessive nachgezogen werden. mehr anzeigen