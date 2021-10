TradeToBroke

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, dabei werden alle Trendaktien Weltweit in betracht gezogen. Zusätzlich zu den Aktien werden auch ETFs und Fonds hinzugezogen. Dabei wird wird Mittel- und Langfristig investiert. Verfolgt wird ein ganzheitlicher Ansatz aus fundamentaler und technischer Analyse.

mehr anzeigen