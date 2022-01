Megatrend mit Hebel konservativ

Handelsidee

Das Wikifolio soll durch eine konservativ gehebelte Trendfolgestrategie überproportional profitieren. Durch geringere Hebel und eine Cashquote von ca. 20% soll die Volatilität und potentielle Drawdowns gering gehalten werden, als dies bei anderen Hebelstrategien der Fall ist.



Dazu sollen überwiegend Optionsscheine mit einem sehr konservativen Hebel bei Kauf zwischen 2 und 4 verwendet werden. Die jeweiligen Underlyings sind größtenteils amerikanische und europäische Aktien, welche sich übergeordnet in einem stabilen Aufwärtstrend befinden sollen. Der Anlagehorizont der Optionsscheine ist eher mittelfristig, da diese in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden müssen.



Es soll in den meisten Marktphasen eine Cashquote von ca. 20% gehalten werden, um in starken Marktkorrekturen Chancen wahrnehmen zu können.



Beim Verwalten der Positionen kommen neben einer fundamentalen Unternehmensbewertung (Entwicklung Umsatz- und Gewinnkennzahlen, Renditen, Margen, etc.) auch verschiedenste Ansätze der technischen Analyse zum Einsatz, um geeignete Ein- und Ausstiege zu finden. Darunter fällt primär die Price Action, aber auch Formationen, Candelsticks und Indikatoren.



Das Handelsuniversum beschränkt sich auf Optionsscheine und weitere Hebelprodukte, sowie Einzelaktien.



Große Chancen gehen mit hoher Volatilität einher: Durch gehebelte Produkte können hohe Schwankungen entstehen. Diese Schwankungen sollen bewusst zugelassen werden, so lange der übergeordnete Trend des Underlyings intakt ist. mehr anzeigen